Ümraniye'de kitap fuarı etkinliği başlıyor

Ümraniye Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Ümraniye Kitap Fuarı, 80 yayınevi ve 100 yazarın geleceği etkinlikle, kitapları okurlarla buluşturacak. Can Yayınları, İthaki Yayınları, Yapı Kredi Yayınları gibi önemli yayınevleri de etkinlikte yer alacak.

Bugün saat 13:00'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açılışını yapacağı fuar, 22 Kasım'a kadar devam edecek. Fuar bu tarihler arasında 10:00 ila 22:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Açıklanan etkinlik programında 100'den fazla yazarın da gelişiyle yoğun imza günlerinin gerçekleşmesi planlanıyor. Çocukların ve yetişkinlerin iç dünyası ve gelişimi için vazgeçilmez olan kitaplar için İstanbul'da düzenlenen en önemli fuar TÜYAP'tı. Bunun dışında yapılacak fuar etkinliklerinin, okuyucuların üzerinde yarattığı olumlu etkiler sayesinde kitap okuma alışkanlıklarını özendirerek arttırması bekleniyor.

ÜMRANİYE KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

Kitap fuarına en yakın metro durağı, Üsküdar-Çekmeköy metro hattının 'Ümraniye' durağıdır. Ziyaretçiler, metrodan kitap fuarının girişine çıkabilir.

Üsküdar-Çekmeköy metro durağına aktarma yapmak isteyen metrobüs yolcularının ise Altunizade durağında metroya aktarma yapmaları gerekmektedir.

Üsküdar-Çekmeköy metro hattına aktarma yapmak isteyen Marmaray yolcularının ise Üsküdar durağından metroya aktarma yapmaları gerekmektedir.

Kitap fuarına en yakın otobüs durağı 'Santral' durağıdır.

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