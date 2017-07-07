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UNESCO'dan Viyana kararı

UNESCO, Viyana'yı tarihi dokusuna aykırı şekilde inşa edilen yüksek binalar nedeniyle "tehlikede olan dünya mirasları" arasına aldı.

UNESCO'dan Viyana kararı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Viyana'nın tarihi şehir merkezinde inşa edilen yüksek binaların, şehrin evrensel değerini kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.


UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da inşa edilen ve yaklaşık 66 metrenin üzerindeki yeni yapıların, şehrin kendine has özelliğini yitirmesine ve evrensel değerini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.


Açıklamada, Komite'nin bu kararı almasında, yeni inşa edilen Wien Mitte Alışveriş Merkezi, Heumarkt'a yapılan yüksek bina ve Viyana buz pateni sahasına inşa edilecek 66 metrelik yapının sebep olduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #UNESCO #viyana
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