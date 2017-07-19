Santuri Sedat Anar, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle aralarında Hz. Mevlana, Ahmedi Hani ve Şeyh Galip'in de bulunduğu mutasavvıfların eserlerini aynı albümde sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

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Santur sanatçısı Sedat Anar, aralarında Hz. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle aynı



Üniversite yıllarında tanıştığı İranlı arkadaşı aracılığıyla santur çalmaya başladığını anlatan Anar, kısa sürede Türkiye'de sanatın en büyük icracılarından biri haline geldiğini dile getirdi.







Tokmakla çalınan aletin yüksek ve marjinal ses çıkarabildiğini belirten Anar, dinleyenlerin kısa sürede müziğin ritmine ayak uydurduğunu ifade etti.



İlk albümünü 2012'de çıkardığını aktaran Anar, "Türkiye’deki ilk solo santur albümünü çıkardım. Daha sonra 3 albüm daha yaptım. Son olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bir albüm yaptım. Bu albüm Türkiye Yazarlar Birliği tarafından müzik dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Eski



11 eserden oluşuyor



Eserlerini daha çok vahdetname türünden seçtiğini aktaran Anar, hoşuna giden şairlerin şiirlerini bestelediğini dile getirdi.

Anadolu'da yaşamış mutasavvıfların şiirlerinden oluşan bir albüm hazırladığını anlatan Anar, şöyle devam etti:"Şu an yeni bir çalışmanın ortasındayım. Anadolu'da yaşamış mutasavvıfların Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Osmanlıca şiirleri besteledim. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu albümüm bu yıl çıkacak. 11 eserden oluşacak, Kürt şiirinin temel taşlarından Fakiye Taylan ve Ahmedi Hani'den iki şiir besteledim. Arapça olarak Niyazi Mısri'nin yazdığı şiirleri besteledim. Hz. Mevlana'dan ve Abdülkadir Belhi'den Farsça şiirler var. Bağdatlı Ruhi'den Osmanlıca bir şiir var, Osman Kemali Efendi'den bir şiir var. Bir de Şeyh Galip'ten Hüsnü Aşk şiiri var." şeklinde konuştu.



Anar, Türkiye'de icracısı pek bulunmayan santura karşı azımsanamayacak derecede ilgili bir kitle bulunduğunu sözlerine ekledi. , aralarında Hz. Mevlana , Ahmedi Hani ve Şeyh Galip'in de bulunduğu duayen isimlerin farklı dillerdeki eser lerini,nın desteğiyle aynı albüm de sunmaya hazırlanıyor.Üniversite yıllarında tanıştığı İranlı arkadaşı aracılığıyla santur çalmaya başladığını anlatan Anar, kısa sürede Türkiye'de sanatın en büyük icracılarından biri haline geldiğini dile getirdi.Tokmakla çalınan aletin yüksek ve marjinal ses çıkarabildiğini belirten Anar, dinleyenlerin kısa sürede müziğin ritmine ayak uydurduğunu ifade etti.İlk albümünü 2012'de çıkardığını aktaran Anar, "Türkiye’deki ilk solo santur albümünü çıkardım. Daha sonra 3 albüm daha yaptım. Son olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bir albüm yaptım. Bu albüm Türkiye Yazarlar Birliği tarafından müzik dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Eski mutasavvıf ların şiirlerini bestelemeye çalışıyorum. Müzisyen arkadaşlarımdan oluşan bir ekibim var, besteleri ve düzenlemeleri ise kendim yapıyorum." diye konuştu.Eserlerini daha çok vahdetname türünden seçtiğini aktaran Anar, hoşuna giden şairlerin şiirlerini bestelediğini dile getirdi.Anadolu'da yaşamış mutasavvıfların şiirlerinden oluşan bir albüm hazırladığını anlatan Anar, şöyle devam etti:"Şu an yeni bir çalışmanın ortasındayım. Anadolu'da yaşamış mutasavvıfların Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Osmanlıca şiirleri besteledim. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu albümüm bu yıl çıkacak. 11 eserden oluşacak, Kürt şiirinin temel taşlarından Fakiye Taylan ve Ahmedi Hani'den iki şiir besteledim. Arapça olarak Niyazi Mısri'nin yazdığı şiirleri besteledim. Hz. Mevlana'dan ve Abdülkadir Belhi'den Farsça şiirler var. Bağdatlı Ruhi'den Osmanlıca bir şiir var, Osman Kemali Efendi'den bir şiir var. Bir de Şeyh Galip'ten Hüsnü Aşk şiiri var." şeklinde konuştu.Anar, Türkiye'de icracısı pek bulunmayan santura karşı azımsanamayacak derecede ilgili bir kitle bulunduğunu sözlerine ekledi.

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