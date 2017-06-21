Dünyaca ünlü ney ve bağlama virtüözü Tekbilek, "Ney insana benzer. Çünkü neyin 'Hu' nefesimizde Hakk'ın ismi var zaten. Cenab-ı Hak ismini nefesimize koymuş. Hem nefes alırken hem nefes verirken 'Hu' diyoruz" dedi.

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Dünyaca ünlü ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek, neyin insana benzediğini belirterek, "Tabii buradaki en önemli şey, nefes. Çünkü neyin 'Hu' nefesimizde Hakk'ın ismi var zaten. Cenab-ı Hak ismini nefesimize koymuş. Hem nefes alırken hem nefes verirken 'Hu' diyoruz." dedi.

Üsküp Yazı Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün davetlisi olarak Makedonya'da bulunan Türk müzisyen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Müzikle henüz 11 yaşında, bu sanatla uğraşan iki ağabeyinden esinlenip tanıştığını aktaran Tekbilek, 16 yaşında İstanbul'a göç edene dek geçen süre zarfında, müzik konusunda ciddi bir şekilde kendini geliştirdiğini, İstanbul'a geldikten iki gün sonra da Ahmet Sezgin'in yanında kavalcı olarak iş bulduğunu anlattı.

Tekbilek, 9 yıl içinde İstanbul'da Ahmet Sezgin'den sonra Yıldıray Çınar, Huri Sapan ve Mine Koşan gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, stüdyolarda da çalışıp ciddi birikim kazandığını, 1976 yılında da ABD'ye göç ettiğini söyledi.

İstanbul'a göç ettikten 2 yıl sonra ney üflemeye başladığını dile getiren Tekbilek, neyin kavaldan daha mükemmel bir müzik aleti olduğunu, bunun yanı sıra bağlama da çaldığını ifade etti.



"Okulu bıraktım, okumayı bırakmadım"

İlkokuldan sonra eğitimine imam hatip ortaokulunda devam ettiğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitiminin yarıda kaldığını belirten Tekbilek, "Okulu bıraktım ama okumayı bırakmadım. Devamlı kendimi geliştirdim. Yani o yüzden manevi yönden, temeli imam hatipten almanın rahmetini hayatım boyunca gördüm." dedi.



Hazreti Muhammed'i örnek alıyor

Usta sanatçı, hayatında her zaman Hazreti Muhammed'i örnek aldığını vurgulayarak, müzikteki en önemli önderinin ise bugün hayatta olmayan ilk hocası olduğunu söyledi.

Tekbilek, "O toprak oldu, sonra ben İstanbul'a geldim. Orhan Gencebay, benim ağacımın gövdesi oldu. Orhan ağabey, hem müzik hem de insan olarak hayatımdaki en büyük idealim." dedi.

Makedonya'da ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Tekbilek, Balkanlar'da daha önce bir kez Bosna Hersek'te, birçok kez de Yunanistan'da konser verdiğini anımsattı.

Tekbilek'in Üsküp'teki konseri, bu akşam Makedonya Opera Ve Bale Salonu'nda gerçekleşecek.

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