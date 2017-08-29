Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
Vatan Şaşmaz cinayetinde telefondaki ayrıntı
Vatan Şaşmaz cinayetinde telefondaki ayrıntı
İzmir'de terör operasyonları: Onlarca gözaltı var
İzmir'de terör operasyonları: Onlarca gözaltı var
Bodrum'da deprem
Bodrum'da deprem

Ünlü oyuncu Ercüment Balakoğlu kansere yakalandı

Oyuncu Ercüment Balakoğlu'na kanser teşhisi konuldu.

Ünlü oyuncu Ercüment Balakoğlu kansere yakalandı

Çocuklar Duymasın dizisinde bir dönem Dursun karakteri ile izlediğimiz usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'na dil kanseri teşhisi konuldu.

Dilinde çıkan yaralar nedeni ile ameliyat olan oyuncu, önce radyoterapi gördü ve kemoterapiye başlanacak.

Hastanede tedavi gören Ercüment Balakoğlu, kullandığı ilaçlardan dolayı unutkanlık sorunu da yaşıyor. Balakoğlu, uzun yıllar tiyatrolarda çocuklara masallar okudu ve o çocukların masal dedesi oldu.

1937 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, geçmişten günümüze sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynamıştır.

Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra, seslendirme yaparak da televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulunmuş ve 2013 yılından sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır./cnntürk

Etiketler; #Ercüment Balakoğlu #kanser teşhisi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Altının onsu yaklaşık 10 ayın en yükseğinde (Çeyrek altın kaç lira)
Sonraki Haber
Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in ölümünde MASAK devreye giriyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.