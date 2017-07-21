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Ünlü sanatçı Harun Kolçak'a son veda!

Ünlü sanatçı Harun Kolçak Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gemlik'e gönderildi.

Ünlü sanatçı Harun Kolçak'a son veda!

Ünlü sanatçı Harun Kolçak Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gemlik'e gönderildi.

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Harun Kolçak için cuma namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.  Cenaze törenine, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı. Törene katılanlar arasında  Çelik, Mustafa Ceceli, Fuat Güner, Nuri Alço, Nadide Sultan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yer aldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra Harun Kolçak'ın tabutu omuzlara alınarak cenaze nakil aracına taşındı. 



"ÇOK GÜZEL ŞARKILARI, ÇOK GÜZEL BESTELERİ OLDU"

Mustafa Ceceli, "En son iki ay önce konuşmuştuk. 'Çeyrek asır iki projesini yapacağım' dedi. 'Bir şarkı üzerinde çalışalım' dedi. Ama nasip değilmiş. Çok güzel şarkıları, çok güzel besteleri oldu. İnşallah nesilden nesile aktarılır. Mekanı cennet olsun" dedi. Çelik "Halkın duaları ve yüksek teveccühünü ele geçirmiş alkışlarla konserlerini doldurmuş, halkın dertlerini hafifletmiş,  müziği ile sanatı ile destek olmuş bir kişi Harun Kolçak. Biz de halka verdiği destek için sanata verdiği destek için buraya saygımızı göstermek için geldik. Duamızı edeceğiz. Fatih'amızı okuyacak ve buradan gemiye götüreceğiz" diye konuştu.



"EN KABİLİYETLİ MÜZİSYENLERDEN BİRİYDİ" 

Sanatçı Fuat Güner, "Müzisyen arkadaşlarımı, müzisyen kardeşlerimi tek tek kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Harun 16 yaşından beri tanıdığım bir arkadaşımdı. En kabiliyetli müzisyenlerden biriydi. Hem iyi şarkı söyler, enstrüman çalar, beste yapar komple müzisyendi. Ani ölüm haberiyle sarsıldım. İnanamadım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #harun kolçak #Teşvikiye Camii
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