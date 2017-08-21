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Ünlü takı tasarımcısı Cem Lokmanhekim hayatını kaybetti

Yaptığı takı çalışmalarıyla sanat ve cemiyet hayatının büyük beğenisini kazanan Cem Lokmanhekim, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü

Ünlü takı tasarımcısı Cem Lokmanhekim hayatını kaybetti

Ünlü takı tasarımcısı Cem Lokmanhekimi, iki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. 49 yaşında hayata veda eden Cem Lokmanhekim özellikle yaptığı çalışmalarla sanat ve cemiyet dünyasının dikkatini çekmişti.

Ünlülerin takı tasarımcısı olarak tanınan Cem Lokmanhekim, başta Aşk-ı Memnu dizisi olmak üzere birçok dizide tasarımları yer almış, dünyaca ünlü yıldızlara da takı tasarlamıştı.

CEM LOKMANHEKİM KİMDİR?

25 Eylül 1968 doğumlu olan Cem Lokmanhekim, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.

Cem Lokmanhekim, çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı takı tasarımını, 1992 yılında profesyonel olarak devam ettirmeye başladı.

Kendi takılarını tasarlayan, imal eden ve satan Cem Lokmanhekim, birçok özgün koleksiyona imza attı.

Yarattığı özgün tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken Cem Lokmanhekim, özellikle sanat dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri tarafından yoğun ilgi gösterilmesiyle kısa sürede ünlendi.

Koleksiyonları ile birçok uluslararası sergilere katılan Cem Lokmanhekim, 2005 yılında P&G tarafından En İyi Tasarımcı ödülüne layık görüldü. (Posta)

Etiketler; #Cem Lokmanhekim
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