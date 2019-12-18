Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Usta yönetmen, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Usta yönetmen "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller almış, aynı filmle "En İyi Yabancı Film" dalında 1989'da Oscar aday adayı olmuştu.

Tunç Başaran kimdir?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okurken tanıştığı yönetmen Memduh Ün'e yazdığı bir senaryoyu okuttu ve Ün'den asistanlık teklifi aldı. Dört sene boyunca Ün’ün yanında çalıştı. Aynı esnada, Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında ilk filminde, “Borusunu Öttüren” adlı oyunu senaryo haline getiren Orhan Kemal’le çalıştı. Sonra “Kara Memet” ve Orhan Kemal’in “Bekçi Murtaza”sını çekti.

Bir süre reklam filmleri çekti. Yönetmen aynı zamanda, tiyatro oyuncusu Meriç Başaran'ın kardeşidir.

Sonra kendi çabalarıyla "Biri ve Diğerleri" adlı filmi çekti. Bu filmle 1987 yılında Antalya Film Festivali’nden ve İstanbul Film Festivali'nden ödül kazandı.

Yönetmenin en ses getiren filmi Uçurtmayı Vurmasınlar'ı 1989 yılında çekti. Bu film, 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde, Yılın En İyi Türk Filmi ödülü, yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödüle layık görüldü. Yurt dışında ise “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar aday adayı oldu.

1991 yılında Piano Piano Bacaksız filmini çekti.

1993 yılında Uzun İnce Bir Yol filmini çekti.

1996 yılında Sen de Gitme filmini çekti.

1998 yılında Kaçıklık Diploması filmini çekti.

2000 Abuzer Kadayıf filmini çekti.