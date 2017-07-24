Uşak'ta, yol yapımı sırasında tesadüfen bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık nekropol alanında başlatılan kurtarma kazısında şimdiye kadar 33 mezar tespit edildi.

Uşak'ta yol çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık nekropol(mezarlık) alanı ortaya çıkarıldı.



Kurtarma kazısı sonrası açılan 33 mezarda iskelet olmaması ise yöre insanının savaşta kaybettikleri yakınları için sembolik mezar yaptırmış olabileceğini ortaya koydu.







Uşak Müze Müdür Vekili Şerif Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayağıl köyü yakınlarında sürdürülen yol çalışması sırasında Roma dönemine ait nekropol alanına rastlandığını söyledi.



Bölge tescil edildikten sonra Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle kurtarma kazısına başladıklarını hatırlatan Söyler, söz konusu alanda 52 sondaj yapıldığını ve 33 mezar açıldığını ifade etti.



Söyler, şimdiye kadar alanda ana kaya oyulmuş arkosollü, ana toprağa oyulmuş basit mezar ve tekne tipi olmak üzere 3 tip mezar bulunduğunu dile getirdi.









Sembolik mezarlar



Kazıda sıkça mezar hediyelerine rastlandıklarını aktaran Söyler, şöyle konuştu:



"Mezarların tamamına yakınında iskelet bulunmaması dikkat çekici. Nekropol alanda iskelet olmamasını bunların sembolik mezar olmasına bağlıyoruz. Tüm bunlar, yaşanan savaşta bir yakınını kaybeden ve cesedi eve ulaşmayanlar için yöre halkı tarafından burada sembolik bir mezarlık oluşturulduğunu düşündürüyor. Çünkü o dönemde dini inançlara göre mezar başlarında seremoni yapılıyordu. Tahminlerimiz mezarların bu seremoni için hazırlanmış olduğu yönünde."