Uşak Valisi Demir, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yapılan çalışmalar sonucu Roma dönemine ait mezarlık alanındaki kazı çalışmalarının bittiğini, sonraki süreci Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun belirleyeceğini söyledi.

Uşak Valisi Salim Demir, yol çalışması sırasında ortaya çıkan, Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanındaki kazı çalışmalarının tamamlandığını, bundan sonraki sürecin Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun kararıyla belirleneceğini bildirdi.



Kayağıl köyü yakınlarındaki nekropol alanını ziyaret eden Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma kazısının bitirildiğini ve açılan mezarlarda herhangi bir iskeletin bulunmadığını söyledi.



Yöre insanının savaşta kaybettikleri yakınları için sembolik mezar yaptırmış olabileceğini ifade eden Demir, "Burası çevre yolları çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle burada 2 ay süreyle kurtarma kazısı yapıldı ve yapılan çalışmalar Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna sunuldu. Buranın gelecek süreci ile ilgili kararları çıkacak Kurul kararıyla netleşecek. " dedi.







Demir, Uşak'ın çok eski bir yerleşim yeri olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:



"Banaz ilçesi Sürmecik kazı alanında yontma taş devrinde yaşayan insanlara ait yaklaşık 200 bin yıllık kalıntılar bulunmuştu. Uşak'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan büyük bir yerleşim yeri olduğunu düşünüyorum. Kentin arkeolojik zenginliklerini gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Yol çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan mezarlarda iskelet bulunmaması dikkat çekici. Buranın 2 bin yıl öncesine dayanan bir nekropol alanı olduğunu düşünüyoruz. Uşak çok eski bir tarihi olan bir şehir. Uşak Ege'nin kalbi durumunda bir yer. Dolayısıyla şu anda olduğu gibi tarihi süreçte de eski tarihlerde de aynı şekilde Ege'deki tüm yerleşim yerlerinin birbiriyle irtibatta olduğunu ve Uşak'ın bunun merkezinde olduğunu iddia ediyoruz."