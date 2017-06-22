Uşak’ta kanadından vurulmuş bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Uşak’ta kanadından vurulmuş bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Ortabağ köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl şahin, Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu’nun kliniğinde tedavi edildi.



Kanadındaki kırık tamamen iyileşen şahin bugün doğaya bırakıldı.



Kızıl şahinin sağ kanadı saçma yaralarının tamamen iyileştiğini söyleyen Avcu, “Son bir yılda 14 kızıl şahini tedavi edip doğaya bıraktık. Bu şahinin tedavi süreci yaklaşık 20 gün sürdü. Umarım bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız." dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise yırtıcı kuşların avlanmasının yasak olduğunu hatırlatarak doğal yaşamın korunmasını istedi.