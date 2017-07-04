Sınırda canlı bomba yakalandı
Sınırda canlı bomba yakalandı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
13 Temmuz'a kadar kapatıldı
13 Temmuz'a kadar kapatıldı

Usta oyuncu yoğun bakımda

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu.

Usta oyuncu yoğun bakımda
Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

1 HAFTADIR HASTANEDE

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir'in durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
"DURUMU AĞIR"

Hakan Balamir'in oğlu Tufan Balamir babasının hastalığıyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır KOAH ile mücadele ediyoruz. Son zamanlarda kanser tedavisi de görüyordu. Şu anda burada solunum yetmezliğiyle ilgili en son noktada duruyor. Durumu ağır. Biz kimseye haber vermek istemedik. Her an bir umut kapımızdaydı. Bugün yarın ayağa kalkacak diye bekliyorduk. Maalesef vücut yetersiz tepkiler vermeye başlayınca bizde insanlara haber vermeye başladık. Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Sonraki Haber
Sınırda canlı bomba yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.