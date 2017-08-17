TÜRK sinemasının usta sanatçısı Selma Güneri, göğüs kanserine yakalandığı yönünde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

TÜRK sinemasının usta sanatçısı Selma Güneri, göğüs kanserine yakalandığı yönünde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.



Selma Güneri, şu anda sağlık problemi olmadığını açıklayarak, “Bir sene önce geçirdiğim ve atlattığım bir rahatsızlık yeni bir habermiş gibi yansıtılıyor. Göğsümden çok küçük bir kist alındı ve kısa bir tedavinin ardından son buldu” dedi.



Sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurgulayan Güneri, şu sıralar yazlığında dinlendiğini ve yakında bir sinema projesinde yer alacağını söyledi.



Kansere yakalanmasının ardından eski eşi Yusuf Sezgin ile dargınlıklarının sona erdiği şeklindeki haberlere de yanıt veren Selma Güneri, “Yusuf Bey ile hiçbir zaman dargın olmadık. Her zaman sık sık bir araya geldik ve geliyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu değil” ifadesini kullandı.