Aksaray'da Valilik tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bisikletleriyle bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, uyuşturucu kullanımı ve zararlarına dikkat çekmek için pedal çevirdi

Aksaray'da, uyuşturucuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte yaklaşık 500 kişi pedal çevirdi.

Aksaray Valiliği tarafından 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla organize edilen ancak Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bugün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yaklaşık 500 kişi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde bir araya geldi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in start tabancasını ateşlemesiyle katılımcılar bisikletleriyle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

AKP Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Milli İrade Meydanı'nda yaptığı yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen programın önemine işaret etti.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda Türkiye'de ve Aksaray'da önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken İnceöz, şunları kaydetti:

"Bize emanet edilen canı sonuna kadar sağlıklı şekilde muhafaza etmek sorumluluğumuz var. Son zamanlarda uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara kadar düştüğü ve geleceğimizi ciddi anlamda tehdit etmesiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Uyuşturucuya dikkati çekmek, farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinliği, sosyal projeyle anıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele konusunda en çok sorumluluk alması gereken ailelerdir. Bu konuda anne ve babaya önemli görevler düşüyor. Anne ve babanın sorumluluğu bir ömür bitmiyor. Çocuklarımızı çok iyi takip etmek durumundayız."



"Güvenlik güçlerimiz önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor"

Aksaray Valisi Aykut Pekmez de uyuşturucu kullanımının Türkiye'de ve dünyada önemli sorun haline geldiğini aktardı.

Etkinlikle toplumda uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve toplumun ilgisini bu konuya çekmek istediklerini dile getiren Pekmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz çünkü bu konuda mücadele çok kapsamlı olmak zorunda. En büyük görev devletimize, güvenlik güçlerimize ve ailelere düşüyor. Bu konuda da güvenlik güçlerimiz önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor. İnşallah bu konuda farkındalık oluşturup uyuşturucunun önlenmesi adına önemli mesafeler katedeceğiz."

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçleri olarak gereken her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından uyuşturucuyla ilgili yaptıkları çalışmalarla toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunan kişilere ödülleri verildi.