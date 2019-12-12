Vizyonda bu hafta
Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek. Haftanın seçkisini sizlerle paylaşıyoruz.
Umur Turagay'ın yönettiği "Güzelliğin Portresi" izleyici ile buluşacak.
Yerli komedi filmi "Aman Reis Duymasın"; televizyon dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın tanınan karakterlerinden bazılarının bir tatil macerasını beyaz perdeye taşıyacak.
2017 yapımlı "Jumanji: Vahşi Orman"ın devam filmi olan "Jumanji: Yeni Seviye"; fantastik macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
Aşkım Kapışmak'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan "Elma Dersem Çık" adlı gösterisi sinema seyircisi ile buluşacak.
Marco Bellocchio'nun yönettiği "Hain", 1980'li yıllarda Sicilya'da mafya liderleri arasındaki sonu gelmeyen savaş ve intikam sonrası mafya ilişkilerini açığa çıkarmak adına muhbirlik yapan gangster Tommaso Buscetta'nın gerçek hikayesini konu ediniyor.
James Snider'in yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Sevimli Sihirbazlar", sihirbaz Dave ile arkadaşlarının maceralarını anlatıyor.
Selim Sener'in yönettiği "Güzel Aşk" haftanın yerli animasyon filmi olarak izleyici ile buluşacak.
ulusal.com.tr
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