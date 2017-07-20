Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek. İşte o filmler...

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyona girecek.



"Yıldızlararası" ve "Batman" gibi çok izlenen filmlere imza atan Christopher Nolan'ın son filmi "Dunkirk", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Film, İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika'ya ait müttefik ordularından 400 bin askerin, Fransa'nın Dunkerque (Dunkirk) bölgesinde Alman ordusu tarafından kuşatılması üzerine yaşananları konu ediniyor.



1991'de çekilen "Dünyada Bir Gece" filmi, yıllar sonra vizyona giriyor. Sırasıyla Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki'de geçen film, 5 taksi şoförünün yolcularıyla eş zamanlı olarak yaşadıkları küçük hikayeleri konu ediniyor.



"Brimstone", seyirciyi "vahşi batı"nın karanlık ve esrarengiz yüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin başrollerinde, "Game of Thrones" dizisindeki rolüyle bilinen Kit Harington yer alıyor.



Aksiyon ve gerilimi harmanlayan "Zombi Ekspresi" hızlı trende, insanların virüs nediyle zombilere dönüşmesini konu ediniyor.



Komedi türündeki "Rock'n Roll" bir zamanların en gözde genç oyuncularından olan ama artık 43 yaşına gelmiş Guillaume Canet'in çabasını perdeye yansıtıyor.



"Ruhlar Evi", erkek arkadaşıyla birlikte Tayland'a tatile giden genç kadının, kötü bir ruh tarafından kuşatılmasını anlatıyor.



Haftanın yerli korku filmi "Bezm-i Ezel", "cin" konulu filmlerden.



"Saklambaç: Ölüm Oyunu", haftanın ikinci yerli korku filmi. film, Bir grup üniversite öğrencisinin şehir dışı gezisinde başlarına olmadık işler gelir.



Komedi filmi "Kiki ile Miki Alatura", Bulgaristan'ın bir köyünde çalgıcılık yapan Kiki ve Miki adındaki iki kardeşin maceralarını anlatıyor.



Animasyon film Maşa ile Koca Ayı, ikinci kez sinema izleyicisiyle buluşuyor.



ulusal.com.tr

