Bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek. İşte o filmler...

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.



Komedi türündeki "Düzensiz Düzenbazlar" Mümtaz ve Ziya'nın yaşadıkları trajikomik durumları beyez perdeye yansıtıyor. Filmin çekimleri Kırklareli'nde yapıldı.



Haftanın komedi türündeki ikinci yerli yapımı, "Çılgın Kolej" adlı gençlik filmi.



Haftanın tek korku filmi "Cin Ayet-i Aşk", mutlu bir evlilikleri olan Elif'le Selim'in başına gelenleri beyaz perdeye yansıtıyor. Çiftin köy yolunda yaşadığı kaza hayatlarını kabusa çevirir.



Aksiyon türündeki "Sarışın Bomba" izleyici ile buluşuyor. Film, İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton'ın maceralarını konu ediniyor.



"Valerian" bugün vizyona giren bir diğer yapım. "Valerian ve Laureline" adlı çizgi romandan uyarlanan bilim kurgu türündeki film 28. yüzyılda geçiyor.



Biyografi-dram türündeki "Churchill", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor. Film, Normandiya Çıkarması'na giden saatlerde İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın iç mücadelesi ve etrafını saran siyasi durumu anlatıyor.



"Hizmetçi", 1930'lardaki Kore ve Japonya'da geçiyor. Gerilim türündeki hikaye, bir asilzade, bir dolandırıcı etrafında şekilleniyor.



"Davud ve Calut: İnanç Savaşı"nda filmi, Davud Peygamber ve Filistin ordusunda korkusuyla nam salan Calut'un mücadelesini konu ediniyor.



Haftanın animasyon filmi "Orman Çetesi"



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