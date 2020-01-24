Vizyondakiler

"Kutup Köpekleri"

Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Bob Barlen, Cal Brunker ve Aaron Woodley'nin senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin karakterlerinin Türkçe seslendirmelerini Yekta Kopan, Oya Prosçiler, Sinan Divrik, Erkan Taşdöğen, Bedia Ener, Aydoğan Temel ve Ümit Belen yaptı.

"Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"

Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.

"Feride"

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Başroldeki Çamcı'nın Ali Yorgancıoğlu ile birlikte yönettiği filmde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Ali Barkın, Ceren Taşcı, Fırat Sobutay, Osman Akça ve Aycan Koptur gibi isimler rol aldı.

"Mühr-ü Cin"

Vizyonda ayrıca yetişkinler için filmler de yerini aldı. Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.

Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.

"İnsan Yiyenler"

Sam Fowler ve Kris Carr'ın yönetmenliğini yaptığı "İnsan Yiyenler" haftanın yabancı korku filmi.