"Yaza Merhaba" konserinde "telefona hayır" çağrısı

- Ankara Devlet Opera ve Balesinin "Yaza Merhaba" gösterisindeki eserler, toplumda "bağımlılık" halini alan cep telefonu kullanımına dikkat çekmek için, sanatçıların mesajlaşmalarının yansıtıldığı perde önünde sergilendi - ADOB Sahne Yönetmeni Güven: - "Artık hepimiz cep telefonu hapishanesinin içinde yaşıyoruz ve bunun farkında değiliz. Buraya gelen seyircilerimizin hepsini bu konuda düşündürmek istedik. Cep telefonu hapishanesinden kurtulmanın tek yolu ise kültür ve güzel sanatlardır"

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesinin (ADOB), "Yaza Merhaba" gösterisindeki eserler, toplumda "bağımlılık" halini alan cep telefonu kullanımına dikkat çekmek için, sanatçıların mesajlaşmalarının yansıtıldığı perde önünde sergilendi.

ADOB Opera Sahnesi'ndeki "Yaza Merhaba" isimli müzikli gösteride, Aşk-ı Memnu, La Traviata, Carmen, ve Tosca gibi eserlerden, beğenilen aryalar seslendirildi, dans gösterileri yapıldı.

Gösterinin dekor düzenlemesini Özgür Usta, ışık düzenlemesini Bülent Arslan, gösteri şefiliğini Giampaolo Vessella üstlenirken, piyanoda Duygu İnandık sahne aldı. Gösterinin video prodüksiyon bölümünde ise Yusuf Emre Turan yer aldı.

Cep telefonu kullanımının çılgınlık haline dönüştüğünü izleyiciye aktarmak amacıyla, gösteri boyunca sahnede bulunan sanatçıların mesajlaşmaları perdeye yansıtıldı. Gösteride, cep telefonu bağımlılığı sanatsal, espirili ve eleştirel bir dille izleyiciye sunuldu.

- "Çıkışımız, özgürlüğümüz sanat olacaktır"

Konserin sahne yönetmenliğini üstlenen Aydın Buğra Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADOB sanatçılarının, cep telefonu kullanımı çağın hastalığı haline geldiği için bu konuya dikkat çekmek istediğini belirtti.

Sosyal ve bireysel hayatta iletişim sınırlarının sadece sanal hale dönüştüğüne dikkat çeken Güven, "Bir kafenin önünden geçerken insanların birbirleriyle iletişim kurmadıklarını görüyoruz. Evlerde eşler birbiriyle iletişim kurmuyorlar, çocuklar anne babayla konuşmuyor, herkes cep telefonu ve bilgisayarla uğraşıyor." ifadesini kullandı.

Güven, "Yaza Merhaba" isimli müzikli gösteride, seyircilerin temsili seyrederken bile cep telefonuyla uğraştığını gördükleri için tepki göstermek ve bu duruma sanatsal bir eleştiri getirmek amacıyla "Telefona hayır" mesajı vermek istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Artık hepimiz cep telefonu hapishanesinin içinde yaşıyoruz ve bunun farkında değiliz. Buraya gelen seyircilerimizin hepsini bu konuda düşündürmek istedik. Cep telefonu hapishanesinden kurtulmanın tek yolu ise kültür ve güzel sanatlardır. Çıkışımız, özgürlüğümüz sanat olacaktır diye düşünüyorum. Esaretten kurtulmak için sanat etkinliklerine, resim sergilerine, tiyatrolara, operalara ve sinemalara daha fazla vakit ayırırsak, asıl görsel zenginliğin oralarda olduğunu fark edebiliriz."

ADOB'da her temsil öncesinde cep telefonlarının kapatılması ve fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarı anonsu yapıldığını vurgulayan Güven, bu gibi çağrıların daha sık ve şık bir şekilde yapılması gerektiğini, böylece seyircinin zaman içinde cep telefonlarından uzak durmayı kabullenebileceğini kaydetti.