MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Sinema Derneği'nien bulunduğu bölgede duvarları Yeşilçam'a hayat vermiş ünlü sanatçıların portreleri ile renklendirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen proje kapsamında Mersin Sinema Derneği'nin bulunduğu sokağın duvarlarına Rıfat Ilgaz'ın ünlü eseri Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hocası Münir Özkul, Hafize Anası, Adile Naşit, Badi Ekrem'i Şener Şen, Damat Ferit'i Tarık Akan ve İnek Şaban'ı Kemal Sunal'ın da aralarında bulunduğu Yeşilçam'ın ünlü simalarının portreleri çizildi.



Mersin Sinema Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Ötün, sosyal ve kültürel alanda çalışma yürüttükleri dernek binasında ve sokakta boş alanlarının var olduğunu ifade ederek, "Bu boş alanları ne yapabiliriz diye düşünürken Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda yardım istedik. Teklifimiz olumlu bulununca proje hayata geçti" dedi.