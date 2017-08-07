Önce öğrendi, ardından müzik ziyarefi verdi. İzmir'de 64 yaşındaki taksi şoförü Nail Ersin doktorun tavsiyesiyle başladığı kursu başarıyla tamamladı. Ersin torunlarına da piyano öğretmeye başladı.

Nail Ersin… 64 yaşında İzmir’de taksi şoförü olarak çalışıyor… Ersin’in hikayesi doktorunun Alzheimer riski bulunduğunu söylemesiyle değişti.



Doktor, Ersin'e hastalığa karşı korunmak için mizikle uğraşması tavsiyesinde bulundu. Nail Ersin ardından piyano kursuna yazıldı.



64 yaşında piyano çalmayı öğrenen ve klasik müzikle tanışan taksi şoförü, yolcularını müzik eşliğinde ağırlıyor.



Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Konak arasında yaklaşık 40 yıldır taksi dolmuşuyla yolcu taşıyan Nail Ersin bu tutkusuna 6 ve 8 yaşlarındaki iki torunu da katıldı.



Kursun "en yaşlı öğrencisi" olan Ersin, performansıyla da dikkat çekiyor.



Dede ve torunlarının piyano öğretmenliğini yapan 42 yaşındaki Tara Kahraman da Nail Ersin'in müziğe tutkuyla sarıldığını ve çok iyi bir kulağının olduğunu belirtti.





ulusal.com.tr