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Yönetmen Ahmet Sönmez’den otizm temalı film çalışması

Ödüllü yönetmen Ahmet Sönmez “Otizm konulu filmlerde anlatılan yanlış” diyerek, kendi filmini çekmeye karar verdi. Filmlerin, vicdanların rahatlatılması için otizmli çocukları süper zekâlı olarak göstermesini eleştiren Sönmez, "Ben vicdanları rahatsız edeceğim" dedi.

Yönetmen Ahmet Sönmez’den otizm temalı film çalışması

Elveda Katya filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödül alan yönetmen Ahmet Sönmez, otizmi konu edeceği yeni filminin hazırlıklarına başladı.

Çekimlerine Kasım ayında başlanması planlanan "Sadece Farklı" isimli filmde, otistik bir babayla "normal" oğlunun hikâyesi anlatılacak.

Filmlerde otizmli çocukların üstün zekalı olarak gösterilmesini vicdanı rahatlatmak olarak değerlendiren Sönmez, "Bu film vicdanları rahatsız edecek" dedi.

Sönmez, filmlerde otizmin bir çocuk hastalığı olarak lanse edilmesine de tepki gösterdi.

Seyirciyi mutlu etmek gibi bir kaygısı olmadığını belirten Sönmez, filmiyle vicdanlara sesleneceğini söyledi. 

uulusal.com.tr

Etiketler; #Ahmet Sönmez #otizm #Elveda Katya
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