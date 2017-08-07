Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte çekimleri süren bir filmde yönetmenin ricası üzerine öğretmen rolünde oynadı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yönetmenin ricası üzerine kentte çekimleri süren bir filmde öğretmen olarak yer aldı.



Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ilk uçak tasarım ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı filmin çekimlerine devam ediliyor.







Eski tren garı olarak bilinen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çekimleri süren filmde, Edirne Belediye Başkanı Gürkan da rol aldı.

"Öğretmen Albay" rolünü canlandıran Gürkan, çekimler sonrası yaptığı açıklamada, filmin Edirne tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.



"Yönetmen arkadaşımızın ricası üzerine benim de filmde küçük bir rolüm var"



Her projeye değil ancak ciddi ve Edirne'nin tanıtımına katkısı olacak projelere destek vermeyi sürdüreceklerini anlatan Gürkan, "Yönetmen arkadaşımızın ricası üzerine benim de filmde küçük bir rolüm var. Sanata ve kültüre verilen desteğin o kente geri dönmesi çok anlamlıdır. Sanat ve kültür camiasına 'Edirneliler sanata ve kültüre destek veriyor' imajını yaratmak istiyoruz. Benim rol almam da bunun bir parçası. Öğretmen bir kumandanı oynayacağız. Vecihi Hürkuş'a uçakla ilgili bilgiler vereceğiz." diye konuştu.



Kudret Sabancı'nın yönettiği, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın yazdığı filmde Vecihi Hürkuş’u Hilmi Cem İntepe, Hadiye Hürkuş'u ise Gizem Karaca canlandırıyor.



Filmin gelecek yıl vizyona gireceği belirtildi.