Uluslararası alanda çok sayıda ödülün sahibi yönetmen Zeki Ökten, doğumunun 76. yıl dönümünde anılıyor.

Ökten, 4 Ağustos 1941'de İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nde okuduğu yıllarda tiyatro çalışmalarına başlayan Ökten, 1961'de Nişan Hançer'in yönetmenliğini yaptığı "Acı Zeytin" adlı filminde yönetmen yardımcılığı yaparak sinemaya adım attı.



Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Memduh Ün ve Atıf Yılmaz gibi Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinin yanında çalışan Ökten, 1963'te ilk filmi "Ölüm Pazarı"nın ardından 1972'de çektiği "Kadın Yapar" ve 1973'te çektiği "Bir Demet Menekşe" filmleriyle dikkatleri üzerine çekti.



Osman Seden, Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan, Memduh Ün, Halit Refiğ ve Atıf Yılmaz'ın kuşağından sonra gelen ikinci yeni kuşak sinemacılar arasında yerini alan yönetmen Ökten, 1974'te "Askerin Dönüşü", 1978'de "Sürü", 1979'da "Düşman" adlı filmlerinde gerçekçi üslubunu korurken, 1975'de çektiği "Hanzo", 1976'da "Kapıcılar Kralı", 1977'de "Çöpçüler Kralı" ve 1982'de ise "Faize Hücum" gibi filmleriyle toplumsal sorunları komediyle harmanlayıp sinemaseverlerin beğenisine sundu.









Toplumsal gerçekleri komediyle harmanlaması "başarı" getirdi



Zeki Ökten, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı" ve "Düttürü Dünya" isimli filmleriyle sosyal yaşama tepki ve eleştirileri beyaz perdeye taşıdı. Türkiye'nin o dönem yaşadığı gerçekleri ustaca harmanlayan Ökten, 14. Antalya Film Şenliği'nde "Kapıcılar Kralı" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandı.



Başarılı yönetmen Ökten'in, senaryosunu Yılmaz Güney'in kaleme aldığı, Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilen "Sürü" filmi uluslararası başarılara imza atarak 11 dalda ödül aldı. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı, Ökten'in yönettiği "Düşman" isimli filmi de yurt dışında büyük ilgi uyandırırken, 1982'de başrolünde Genco Erkal'ın yer aldığı "Faize Hücüm" filmi ise Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.



Ökten, 1984'te "Pehlivan", 1986'da "Ses" ve 1988'de "Düttürü Dünya" isimli filmleri izleyiciyle buluşturdu. "Pehlivan" filmiyle uluslararası alanda birçok ödül kazanan Ökten, İstanbul Film Festivali'nde ise "Üstün Başarı Ödülü" aldı.



Yönetmen Ökten, "Düttürü Dünya" adlı filmden sonra sinemaya bir süre ara verdi.



Son çalışmalarına dizileri de ekledi



Kemal Sunal ile çektiği televizyon dizisi "Saygılar Bizden"i 1993'te yayımlayan Ökten, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yusuf Kurçeli, Ömer Kavur, İrfan Tözüm ve Erden Kıral ile birlikte gerçekleştirdikleri "Aşk Üzerine Söylenmiş Her Şey" adlı çalışmada yer aldı.

Zeki Ökten 1999'da Metin Akpınar, Zeki Alasya, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak gibi usta oyuncuların rol aldığı "Güle Güle" adlı filmi çekti. Almanya ve Fransa'da gösterime giren film, yurt içi ve dışındaki birçok festivale davet edildi ve 37. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı.

Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden Ökten, 19 Aralık 2009'da, 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

