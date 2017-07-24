Antalya’nın Kemer İlçesinde 8’inci Çukuryayla Yörük Şenliği yapıldı. Temsili Yörük göçü ile başlayan şenlikte, çoban ateşinin yakılmasından gelin almaya, güreş müsabakalarından eşek yarışına kadar her şey vardı. Yörüklerin buluşması, renkli görüntülere sahne oldu.

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Toroslarda yanan Yörük ateşini harladılar, Çukuryayla’dan dünyaya birlik mesajı verdiler.



Antalya’nın Yörükleri, Kemer ilçesindeki Çukuryayla’da bir araya geldi. 8’inci kez yapılan şenlikte yurttaşlar yüzlerce yıllık geleneklerini sergiledi.



Şenlik, temsili Yörük göçü ile başladı. Çoban ateşi yakıldı, geleneksel oyunlar oynandı. Şenlikte ayrıca gelin alma, Yörük düğünü, halat çekme yarışı, güreş müsabakaları ve eşek yarışları da yapıldı.



Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Yörük kültürünün önemine vurgu yaptı.



Şenlik Teke yöresinin kıvrak oyunları ve ezgileriyle geç saatlere kadar sürdü.





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