Yunanistan'ın önde gelen tiyatro ve roman yazarı Kostas Mourselas cumartesi akşamı 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın önde gelen tiyatro ve roman yazarı Kostas Mourselas cumartesi akşamı 85 yaşında hayatını kaybetti.



Yunan yazar, Türkiye'de 'Kızıla Boyalı Saçlar' ve 'Hüzün Nedeniyle Kapalıyız' adlı eserleriyle tanınıyor.



KOSTAS MOURSELAS KİMDİR



Kostas Mourselas, başkent Atina'nın Pire kasabasında 1932 yılında dünyaya geldi. 1951 yılında Hukuk öğrencisiyken, dönemin Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve askeri mahkemede yargılandı. Hukuk öğrenimini tamamlamasına rağmen avukatlık yapmayan Mourselas, 1969 yılında görevinden alınan kadar memurluk yaptık.



70'li yıllarda yazarlığa ağırlık vermeye başlayan Mourselas, tiyatro oyunları, televizyon metinleri, senaryolar, denemeler ve romanlar yazdı. Mourselas'ın tiyatro oyunları Elefhero Theatro, Ethniko Theatro, Theatro Technis, Kuzey Yunanistan Devlet Tiyatrosu, Belediye Tiyatroları tarafından ve yurtdışında da Fransa, Almanya ve Kıbrıs'ta da sergilendi./odatv