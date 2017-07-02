Trabzon'da, Karadeniz kadınının anlatıldığı resim sergisi açıldı. "Yuregumun Orta Yeri" adlı sergi, izleyenleri büyüledi.

Çalışkan, hırçın, bir okadar da merhametli Karadeniz Kadını.



Fotoğraf sanatçısı ve Belgesel yönetmeni Varol Uzlu, son fotoğraf sergisinde Karadeniz Kadınlarını işledi.



Uzlu, Ankara, İstanbul ve Adana'dan sonra bu kez Trabzon'da fotoğraflarını sergiledi.



"Yureğumun Orta Yeri" adlı sergi, ziyaretçelerinin beğenisini topladı.





HEBER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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