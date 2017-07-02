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"Yuregumun Orta Yeri" adlı sergi, izleyenleri büyüledi

Trabzon'da, Karadeniz kadınının anlatıldığı resim sergisi açıldı. "Yuregumun Orta Yeri" adlı sergi, izleyenleri büyüledi.

"Yuregumun Orta Yeri" adlı sergi, izleyenleri büyüledi

Çalışkan, hırçın, bir okadar da merhametli Karadeniz Kadını.

Fotoğraf sanatçısı ve Belgesel yönetmeni Varol Uzlu, son fotoğraf sergisinde Karadeniz Kadınlarını işledi.

Uzlu, Ankara, İstanbul ve Adana'dan sonra bu kez Trabzon'da fotoğraflarını sergiledi.

"Yureğumun Orta Yeri" adlı sergi, ziyaretçelerinin beğenisini topladı.


HEBER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon
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