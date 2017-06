Laikleri zorla Batının kucağına atmak!

Okullara mescit ve abdesthane zorunluğu getiren yönetmelik yürürlüğü girdi. Ve toplumu bir kez daha gerdi.Yönetmelik, çok açık biçimde,Örtülü dış saldırılar yaşadığımız bu hassas dönemde, cephe gerisinde, laik anti laik ayırımına hizmet edecek her girişim düşmanın ekmeğine yağ sürer.Laiklerin ve laik yaşam biçiminin kalesine girercesine, normal okulları da, imam ve hatip okullarına dönüştürecek her girişim, iç barışı tehdit eder. Laikleri Amerika’nın kucağına atar.Eş dost meclislerinde, laikleri ve çağdaş değerlere sahip kişileri vatan savunması cephesinde tutmaya çalışırken, Amerika’nın ülkemiz üzerindeki planlarını ifade ettiğimizde, nefretin öyle düzeylere ulaştığına şahit oluyoruz ki, kişi Amerika’yı ya da emperyalizmi dolaylı bir şekilde savunduğu gibi, “bu siyasal İslam’ın emrinde yaşamaktansa, onlar gelsin daha iyi” diyenler çıkabiliyor.Anlatmaya çalıştığım şudur; hem laik hem dinine bağlı insanlar bile, laik yaşama yapılan bu müdahaleler nedeniyle, kendini bu ülkenin insanı gibi düşünmekte zorlanmaktadır. Ülkeye aidiyeti zayıflamakta, kendisine doğrudan saldırılmış hissetmektedir.Her ideolojik saldırıda olduğu gibi, laiklere saldırı; kazanıyorum derken, kaybetmektir.Bölünmeyi derinleştirmektir. Bölünmüş bir toplumdan, kimseye hayır gelmez. Bölünmeye hizmet eden her girişim sadece emperyalizmin işini kolaylaştırır.Bu hassas dönemde,, büyük görevler düşmektedir. Nasıl ki, Kılıçdaroğlu’nu yürüyüşle yapmak istediğinin vatan savunmasına zarar verdiğini ve gladyoyu masum gösterdiğini eleştirmişsek, aynı kışkırtıcılığın,yaparak, toplumu böldüğünü de eleştirmeliyiz.Bir milyon iki yüz bin imam ve hatip öğrencimiz var. Millete dinini öğretmek için herhalde bu kadar imam yeterli olmalıdır.Bilimsel eğitim dünyasında yol alacaklara, ille de, kendi inanç sistemimi öğreteceğim demek, kişiyi bilimsel eğitimden uzaklaştırmaktır.Üretmek istiyorsak ve teknolojiye varmak istiyorsak, bilimsel yeteneğe sahip bir kitleye sahip olmamız, olmazsa olmazdır.. Ve o kişide, değiştirmeye çalıştığınız değerler, değişmeyi bir tarafa bırakın, daha da kemikleşir. Değerlerini değiştirmeye çalıştığınız kişi, size karşı daha bir bilenmiş olarak karşınıza çıkar.