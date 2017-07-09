Lider emperyalizme karşı mücadele içinden çıkar

Emperyalizme karşı siyasal mücadele, birlikte eylemlilik, kurtuluş inancı etrafında birleşenlere öndelik edilerek, önder olunur.Kurtuluş Savaşı, önderlik tanımını teorik düzeyden almış pratiğe indirmiştir. Kitaplarda yazıldığı gibi değil, emperyalizme karşı bire bir savaşılarak, mücadele edilerek elde edilmiş bir liderliktir.Mustafa Kemal’in hala önderlik ediyor olması vatan ve onun içindekileri savunmasından ileri gelir.Mazlum ülkelerde ve ülkemizde, liderlik hala emperyalizme karşı verilen mücadele ile birlikte tanımlanıyor.Orhan Bursalı, “” diye ‘Adalet Yürüyüşü’nden bir çıkarsamada bulunmuş.Orhan Bursalı’ya, Avrupa Parlemntosu’nun, Türkiye ile olan müzakereleri durdurmaya dair, kararlarını okumasını öneririm.Yürüyüşün sloganlarıyla, Avrupa emperyalizminin Türkiye’yi yönetmek için isteklerini karşılaştırdığınızda, bu yürüyüşten bir lider mi çıkar, yoksa başka bir durum mu çıkar siz karar verin.Bir düşünce uğruna birlikte yürümek, birlikte düşünmek yürüyenleri belli bir düşünce etrafında kenetler. Yürüyenleri inandıkları doğrultuda katılaştırır, diğer düşüncelere kapalı hale getirir. Ters yönde katı bir düşünceye ulaştırabilir. Militan yapabilir. Lakin liderlik çıkarmaz. Liderlik tüm toplumun bağımsızlığını ve bu bağımsızlık için güvenliğini, talep eden bir makamdır.Emperyalizmin taleplerini halkın talebi gibi ortaya koymak, emperyalizmin yanında olmak anlamına gelir.Çok kısa olarak, Avrupa Parlamentosunun aldığı kararlardan, bazı maddeleri buraya alacağım.1-​ Darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan, tutuklanan ya da görevinden ihraçedilen bütün gazeteci, akademisyen, siyasetçi, kamu görevlisi, hâkim-savcı ya da sıradan vatandaşlar serbest bırakılsın ve görevlerine iade edilsin, kapatılan okullar tekrar açılsın.Yorum; Türkiye, FETÖ ve PKK ile mücadeleyi bıraksın.2-​ 16 Nisan Halkoylaması Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın açıkladığı üzere gayrimeşrudur ve geçersizdir. “Bağımsız bir kurul” Halkoylaması sürecini incelemelidir.Yorum; Türkiye’nin eski ve yeni anayasasını tanımıyoruz!3-​ Türkiye, halkoylaması sonucu kabul edilen yeni anayasayı uygularsa, AB, Türkiye ile üyelik görüşmelerini askıya alsın. Yeni bir anayasa için beraber çalışalım.Yorum; Türkiye’yi Avrupa yönetsin.4-​ HDP milletvekilleri ve belediye başkanları derhal serbest bırakılsın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), OHAL sonrası kendisine gelen mağdur başvurularını hızla sonuca bağlasın.Yorum; Türkiye Güneydoğuda teröre teslim olsun.6-​ “AP, üye ülkelerinin Türkiye’de OHAL mağduru olan vatandaşların iltica sürecini hızlandırma yönündeki faaliyetlerini selamlar.”Yorum; Devşirdiğimiz işbirlikçilerimizi korumak için gereğini Avrupa yapmalıdır.7-​ Türkiye ile üyelik görüşmeleri askıya alınsa da, belirli konularda (göçmenler, enerji, ekonomi vb.) işbirliği devam etmeli. Türkiye dış politikasını AB’ye uydurmalı, hatta Türk Dışişleri Bakanı belirli konularda AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına çağırılmalı.Yorum; Üye olmasanız da sömürgemiz olacaksınız. Her toplantıya değilse de, bazı toplantılara sömürge görevlisi gibi Dışişleri Bakanınızı araya çağırıp talimat vereceğiz.8-​ Türkiye büyüyen bir Pazar olduğu için Gümrük Birliğine devam edilsin, hatta eksiklikleri giderilerek ilerletilsin.Yorum; Sizi üye yapmasak da soymaya devam etmek istiyoruz. Zaten sizdeki AB aşkı sürdüğü müddetçe bundan da rahatsız olmazsınız!9-​ Vize muafiyeti için Türkiye’nin terörle mücadele yasasını değiştirmesi gerekmektedir.Yorum; PKK terörüyle mücadele etmeyin.10-​ Üyelik öncesi destek fonu hükümete değil doğrudan sivil topluma ve mültecilere verilsin.Yorum; İşbirlikçi devşirmek, devşirilenleri kullanarak Türkiye’de, Türkiye’ye karşı bir ittifak kitlesi oluşturmak! Ajan fabrikası!11-​ Türkiye, Avrupa’daki Türkleri kendi siyasi çıkarları için kullanmaktan vazgeçsin.Yorum; Onları Türkiye değil, Avrupa kullansın.12-​ Kıbrıs’tan Türk askerleri çekilsin, Gazi Magosa kapalı bölgesi Birleşmiş Milletlere devredilsin, Kıbrıs’a Türklerin gidişi son bulsun. Avrupa Parlamentosu münhasır bölgeler hakkında Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve diğer ülkelerin anlaşmalarına saygı duyar.Yorum: Türkiye Kıbrıs konusundaki bütün iddialarından vazgeçsin. Hatta mümkünse adada tek bir Türk kalmasın.13-​ Türkiye komşularının topraklarında sınır ötesi harekât yapmasın.Yorum; Amerika’nın etki alanına Türkiye müdahil olmasın. Akıllı otursun!Avrupa Parlamentosunun Türkiye Hakkında aldığı kararlara en yakın düşünce, Kılıçdaroğlu’nun düşüncesidir.Başka ülkelerin isteklerini, Adalet Kutsalının içine saklayarak lider olunmaz. Liderler kendi fikirlerini savunarak lider olurlar.