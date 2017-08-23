WhatsApp, durum güncellemesine yeni bir özellik ekledi 23 Ağustos 2017, 13:14

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, daha önce Facebook'ta gördüğümüz bir özelliği bünyesine ekledi

Şubat ayında tanıtılan durum güncellemesi özelliği, yeni güncelleme ile Facebook'taki metin mesajı yazabilme imkânı da sunuyor. Böylece kamerayı açmadan ya da kendinizi çekmeden de bir durum güncellemesi gönderebileceksiniz.Bir yazı tipi, boyutu, rengi ve arka plan rengini belirledikten sonra mesajınızı yazabilirsiniz. Durum güncellemeleri 24 saat boyunca görülebiliyor. Bu anlamda Instagram ya da Snapchat'in Hikayeler özelliğine benziyor.WhatsApp'taki uçtan uca şifreleme özelliği ile durum güncellemeleri de güvenli bir şekilde iletiliyor. Güncellemelerinizi kimin izlediğini de, tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi görebilmeniz mümkün./Habertürk