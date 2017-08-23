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Gazze Şeridi'nde, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için maraton düzenlendi 23 Ağustos 2017, 22:02

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için maraton düzenlendi. Engellilerin topluma kazandırılması için yapılan maratona ilgi yoğun oldu.
Görüntüler, Filistin'in Güneybatısında İsrail'in ağır ekonomik ve siyasi ablukası altında bulunan Gazze'den.

Engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Gazze Şeridi'nde maraton düzenlendi

"Senin Sesinim" adlı bir gençlik grubunun çağrısı üzerine yapılan maratona çok sayıda Gazzeli katıldı.

Eş Şalihat bölgesinden başlayan maraton, Gazze Limanı'nda son buldu.

Filistin Sosyal İşler Bakanlığı verilerine göre sık sık İsrail saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 2,5'ini engelliler oluşturuyor.

Bakanlık, 2007'den bu yana devam eden İsrail ablukasının engellilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.



ulusal.com.tr
Etiketler
IsrailGazze şeridi

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