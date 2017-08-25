Rusya'dan Suriye açıklaması: Türkiye, ABD ve İsrail ile bilgi değişimi yaptık 25 Ağustos 2017, 17:47

Rusya'dan Suriye konusunda yeni bir açıklama geldi. Rus Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava sahasındaki kazaların önlenmesi amacıyla Türkiye, ABD ve İsrail orduları ile bilgi değişimi yapıldığını söyledi

ABD'nin Suriye'yi parçalama planına Türkiye ve İran ile karşı çıkan Rusya'dan bölge ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, olası kazaların önlenmesi için Türkiye, ABD ve İsrail ile bilgi değişimi yaptıklarını söyledi.



Açıklamaya göre, bilgi paylaşımı hava operasyonlarında olası kazaların önlenmesi için yapıldı. Rusya'ya ait jetlerin 90 binden fazla bomba attığı operasyonlarda Eylül 2015'ten bu yana 78 bin kilometrekarelik alan teröristlerden geri alındı.



Suriye topraklarında doğrudan idare sisteminin devreye alındığını da kaydeden Rudskoy, bu sayede Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin, hükümet güçleri, Devlet Başkanlığı Muhafızları, öz savunma birlikleri ve milis güçleri ile eylemlerini koordine edebildiğini ifade etti.



Rudskoy, Suriye'de kurulan gerilimi azaltma bölgelerinin hükümet güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmaların sona ermesini sağladığını Suriye'nin güney ve orta bölgelerinde durumun istikrara kavuştuğunu da kaydetti.



İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulması için görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Rus Orgeneral, Rusya ve Suriye ordularının Deyr ez Zor'daki IŞİD militanlarını imha etmeye yönelik çabalarını artırdığını belirtti.



ulusal.com.tr