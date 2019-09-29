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SON DAKİKA 29 EYLÜL 2019 PAZAR HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert ceza indirimi açıklaması - Genel af, denetimli serbestlik haberleri 29 Eylül 2019, 14:38

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın" dedi. Ceza indirimi sözü verildiğini belirten Enginyurt, "Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim. Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim" ifadelerini kullandı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları belirtti:

"Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın.

Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim. 

Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim.

Yok öyle yağma.

CEZA İNDİRİMİ SÖZ  VERİLDİ.

UMUTLAR SÖNMEMELİ."

ulusal.com.tr
Etiketler
MhpCemal EnginyurtCeza Indirimi
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