SON DAKİKA 1 EKİM 2019 SALI HABERLERİ! Şartlı ceza indirimi ilk pakette var mı - Genel af, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri 01 Ekim 2019, 10:15

Ak Parti'nin MHP'ye sunduğu Yargı Reformu paketinin 38 maddeden oluştuğu öğrenildi. Paketin içinde Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan azami tutukluk sürelerine ve çocuğa yönelik cinsel istismara kadar birçok yeni düzenleme yer aldı. Hükümet paketi önümüzdeki hafta Meclis'teki CHP ve İyi Parti’ye de götürecek. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ise paket sunulmayacak

38 maddelik teklif taslağı hazırlandı, ilk MHP’ye sunuldu. Meclis'in açılmasına az bir süre kala Yargı Reformu Strateji Belgesi için çalışmalar hızlandırıldı.



Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Reformun hayata geçirilmesi için de bazı yasal düzenlemeler gerekiyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve diğer kurumlar konu üzerinde mesai harcadı.



Çalışmalar sonrası hazırlanan ilk paket MHP'ye sunuldu. 15 kanunda değişiklik ön gören taslağın 38 maddeden oluştuğu öğrenildi. Ak Parti, taslağı önümüzdeki hafta Meclis'teki siyasi partilerden CHP ve İyi Parti'ye de götürecek. Ancak PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sunulmayacak. 1 Ekim'de Meclis açıldığında ilk gündem maddesi yargı reformu olacak.



İlk pakette "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" uygulamasının getirilmesi yer aldı.



Uzun süren soruşturma ve davaların süresinin kısaltılması için de yeni düzenlemeler paket içine koyuldu.



Mevcut yasalara göre, bir kişi 5 yılın üstünde ceza alırsa buna Yargıtay'da itiraz edebilir. 5 yılın altındaki cezalar ise Yargıtay'a taşınamıyor. Bu da bazı mağduriyetleri gündeme getiriyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için yargı paketiyle 5 yılın altındaki cezalar için de Yargıtay yolu açılacak.



Pakette ceza indiriminin yer alıp almayacağı ise merak konusuydu. MHP'ye sunulan taslak teklifte ceza infaz sürelerinin bazı suçlarda yarıya düşürülmesi düzenlemesinin yer almadığı belirtildi.



İlk hafta komisyon görüşmelerinin tamamlanması, ikinci hafta ise paketin Genel Kurul’da yasalaştırılması planlanıyor.



ulusal.com.tr



