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Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması iddiası! "Tüm sorumluluğu üstleniyorum" 26 Eylül 2019, 11:20

Anadolu Ajansı (AA), yayınladığı haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dediğini yazdı
Anadolu Ajansı (AA) tarafından yayınlanan haber şu şekilde:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerikan PBS televizyon kanalının "Frontline" haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith'e, Aralık 2018'de Riyad'da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim'de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. 

Tanıtım fragmanında, Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide yanıt verdiği belirtilerek Veliaht Prens'in gazeteci Smith ile diyaloğundan parçalar, Bin Selman'ın görüntüsü ve sesi kullanılmadan ekrana taşındı.

Fragmanda, Smith, "Ona Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda bana, 'Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altına oldu' cevabını verdi." ifadelerini kullanıyor.

Smith, "Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?" sorusunu Bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var." diyerek yanıtladığını anlatıyor.

Smith, Bin Selman'ın "Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?" sorusuna da "İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var." cevabını verdiğini aktarıyor."

ulusal.com.tr
Etiketler
Suudi ArabitanMuhammed Bin Selman

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