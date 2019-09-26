Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem 26 Eylül 2019, 23:21

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:20'de İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

AFAD: 3.9
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. 
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.
Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 


SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
Etiketler
DepremIstanbul

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
SON DAKİKA 30 AĞUSTOS 2019 CUMA HABERLERİ!...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim