Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem 26 Eylül 2019, 23:21

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23:20'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 23:20'de İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı.Bugün saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () verilerine göre Türkiye'de kaydedileni de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.