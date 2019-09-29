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EYT sorunu gerçekten çözülecek mi? Özgür Erdursun cevapladı - Son dakika 29 Eylül 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri 29 Eylül 2019, 11:35

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Bana en çok sorulan soru; EYT sorunu gerçekten çözülecek mi? CEVAP; Çözüme hiç bu kadar yaklaşmadınız..." paylaşımı yaptı. Erdursun, "Tüm EYT’liler ortak davanızda birleşin, siyasetten uzak hakkınızı talep edin, başaracaksınız çünkü siz haklısınız, siz halksınız..." ifadelerini kullandı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kendisine en çok sorulan soruyu paylaştı.

Erdursun, o sorunun "EYT sorunu gerçekten çözülecek mi?" olduğunu belirtti.

Özgür Erdursun, sorunun cevabını da verdi, "CEVAP; Çözüme hiç bu kadar yaklaşmadınız..." dedi.

EYT'LİLERE ÖNERİ

Erdursun, "Tüm EYT'liler ortak davanızda birleşin, siyasetten uzak hakkınızı talep edin, başaracaksınız çünkü siz haklısınız, siz halksınız..." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr
Etiketler
Emeklilikte Yaşa TakılanlarEytözgür Erdursun

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