Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten İstanbullulara önemli mesaj 29 Eylül 2019, 14:42

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara mesaj gönderdi. Hoogerbeets, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa." dedi
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara önemli bir mesaj gönderdi.

Frank Hoogerbeets, şunları ifade etti:

"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. 

Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. 

Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. 

Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. 

Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."

ulusal.com.tr
Etiketler
DepremFrank Hoogerbeet

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
SON DAKİKA 30 AĞUSTOS 2019 CUMA HABERLERİ!...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim