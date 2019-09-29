SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten İstanbullulara önemli mesaj 29 Eylül 2019, 14:42

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara mesaj gönderdi. Hoogerbeets, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa." dedi





Frank Hoogerbeets, şunları ifade etti:



"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın.



Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı.



Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi.



Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz.



Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."



ulusal.com.tr



Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara önemli bir mesaj gönderdi."İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın.Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı.Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi.Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz.Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."