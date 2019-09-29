SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten İstanbullulara önemli mesaj 29 Eylül 2019, 14:42

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara mesaj gönderdi. Hoogerbeets, "İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa." dedi
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, paylaşımında İstanbullulara önemli bir mesaj gönderdi. Frank Hoogerbeets, şunları ifade etti:
"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın.
Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı.
Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi.
Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz.
Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa." ulusal.com.tr