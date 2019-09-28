Türk Telekom'dan yeni deprem kesintisi açıklaması! Dikkat çeken 'yenileme çalışması' ayrıntısı 28 Eylül 2019, 20:18

Türk Telekom tarafından İstanbul'da deprem sonrası hatların kesilmesinin ardından müşterilerine gönderilen kısa mesajda, "kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yapılan yenileme çalışmaları sırasında" deprem kaynaklı yoğunluğun teknik aksamalara neden olduğunu belirtildi

Türk Telekom tarafından müşterilerine kısa mesaj gönderildi.



Mesajda, şu ifadeler yer aldı:



"Değerli müşterimiz, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yapılan yenileme çalışmaları sırasında olusan deprem kaynaklı yoğunluk, teknik aksamalara neden olmuştur.



Hizmet veremediğimiz süre için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.



Hattınıza 2 ay 5’er GB, toplam 10 GB hediye edilmiştir.



Bu ayki 5 GB hattınıza tanımlanmştır.



Sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz."



ulusal.com.tr