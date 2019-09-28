Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

Munzur gözeleri turistlerin gözdesi 28 Eylül 2019, 20:33

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, doğal güzelliği ve artan ziyaretçi potansiyeliyle bölge turizminde öne çıkıyor. Geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremeyen bölge, sağlanan huzur ile artık turistlerin gözdesi haline geldi
Doğal güzelliklerine birde huzur ve güven de eklenince Munzur Gözeleri, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, artık hak ettiği ilgiyi görüyor. Bölgede yaşanan huzur ortamıyla gözde turizm adreslerinin başında geliyor.

Gözeler, sarp kayalıklardan çıkan ve Munzur Çayı'nı oluşturan irili ufaklı onlarca su kaynağından oluşuyor. Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. İnanç turizmi için de ziyaret ediliyor.

Son zamanlarda artan ziyaretçi potansiyeliyle Gözeler, bölge turizminde öne çıktı. Öyle ki 3 aylık yaz döneminde yaklaşık 900 bin kişiyi ağırladı.

Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, huzurun devam etmesinin ekonomiye de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

ulusal.com.tr
 
Etiketler
TunceliMunzurOvacık

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
SON DAKİKA 30 AĞUSTOS 2019 CUMA HABERLERİ!...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim