Munzur gözeleri turistlerin gözdesi 28 Eylül 2019, 20:33

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, doğal güzelliği ve artan ziyaretçi potansiyeliyle bölge turizminde öne çıkıyor. Geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremeyen bölge, sağlanan huzur ile artık turistlerin gözdesi haline geldi

Doğal güzelliklerine birde huzur ve güven de eklenince Munzur Gözeleri, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, artık hak ettiği ilgiyi görüyor. Bölgede yaşanan huzur ortamıyla gözde turizm adreslerinin başında geliyor.



Gözeler, sarp kayalıklardan çıkan ve Munzur Çayı'nı oluşturan irili ufaklı onlarca su kaynağından oluşuyor. Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. İnanç turizmi için de ziyaret ediliyor.



Son zamanlarda artan ziyaretçi potansiyeliyle Gözeler, bölge turizminde öne çıktı. Öyle ki 3 aylık yaz döneminde yaklaşık 900 bin kişiyi ağırladı.



Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, huzurun devam etmesinin ekonomiye de katkı sağlayacağına dikkat çekti.



ulusal.com.tr

