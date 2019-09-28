İşte olası büyük İstanbul depreminin ekonomik boyutu 28 Eylül 2019, 20:42

İstanbul'da gerekli önlemlerin alınmaması takdirde olası büyük deprem ekonomiye ciddi zarar verebilir. Çünkü uzmanlara göre İstanbul Türkiye'nin yüzde 20'si... Yaşanan 99 depreminde ekonomik zarar İstanbul'dan karşılandı ancak İstanbul'u destekleyecek bir kent yok

Uyarı niteliğindeki 5,8'lik sarsıntı, olası büyük İstanbul depreminin ekonomiye vuracağı darbeyi akıllara getirdi.



17 Ağustos 1999'daki depremde ölümler, Türkiye'ye büyük bir acı yaşatmıştı.



Özellikle İstanbul, yıkımın yoğun olduğu Kocaeli Gölcük'ü ekonomik olarak destekledi.



Ancak megakent İstanbul, Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 20'sini kapsıyor...



Kent, ithalat ve ihracatın merkezlerinden biri konumunda...



Ekonomist Hakan Topkuru, uyarılar yaptı, kentsel dönüşüme dikkat çekti.



Artçılar ise en çok inşaat ve konut sektörünü etkileyecek gibi gözüküyor...



HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

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