Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

İşte olası büyük İstanbul depreminin ekonomik boyutu 28 Eylül 2019, 20:42

İstanbul'da gerekli önlemlerin alınmaması takdirde olası büyük deprem ekonomiye ciddi zarar verebilir. Çünkü uzmanlara göre İstanbul Türkiye'nin yüzde 20'si... Yaşanan 99 depreminde ekonomik zarar İstanbul'dan karşılandı ancak İstanbul'u destekleyecek bir kent yok
Uyarı niteliğindeki 5,8'lik sarsıntı, olası büyük İstanbul depreminin ekonomiye vuracağı darbeyi akıllara getirdi.

17 Ağustos 1999'daki depremde ölümler, Türkiye'ye büyük bir acı yaşatmıştı. 

Özellikle İstanbul, yıkımın yoğun olduğu Kocaeli Gölcük'ü ekonomik olarak destekledi.

Ancak megakent İstanbul, Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 20'sini kapsıyor...

Kent, ithalat ve ihracatın merkezlerinden biri konumunda...

Ekonomist Hakan Topkuru, uyarılar yaptı, kentsel dönüşüme dikkat çekti.

Artçılar ise en çok inşaat ve konut sektörünü etkileyecek gibi gözüküyor...

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK
ulusal.com.tr
 
Etiketler
IstanbulDepremEkonomi

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
SON DAKİKA 30 AĞUSTOS 2019 CUMA HABERLERİ!...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlara...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim