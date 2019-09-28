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Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten büyük deprem uyarısı 28 Eylül 2019, 22:43

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarında büyük deprem olacak dememin nedeni; haritada Biga ile Bayramiç arasında 1737 yılında olan 7 büyüklükteki deprem varlığı. Bu depremden günümüze 282 yıl geçmiş. Meslektaşlarım ve ben aynı fayın 250 yada 275 yılda bir 7 ve 7'den büyük deprem yaratacağını istatistiklere dayanarak söylüyoruz. Biga Bayramiç arası için 275 yıl ortalamayı dikkate alırsanız. Beklenen deprem an itibarıyla 7 yıl gecikmiş durumda" dedi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Perinçek, şunları aktardı:

"2018 Ağustos ayında JMO Bülteninde yayınladığım bir makalem var. Makalemdeki haritayı aşağıda paylaştım. Arkadaşlarım isterse JMO (Jeoloji Mühendisleri Odası) Bültenine girip orada makalemin tümünü görebilir. Makalede 1875 yılında Güzelyalı yakınında olan deprem ve bu depremin oluşturduğu heyelanları değerlendirdim.

Makalemde kullandığım bu harita birçok yayından (Gürbüz vd., 2000; Ambraseys, 2002; AFAD, 2010) düzenlenerek hazırlanmıştır. Haritada kırmızı renkle ifade edilen ve yılları gösteren rakamlar tarihsel depremlerin yerini olduğu yerleri göstermektedir.

Karabiga-Çan-Bayramiç dolaylarında büyük deprem olacak dememin nedeni; haritada Biga ile Bayramiç arasında 1737 yılında olan 7 büyüklükteki deprem varlığı. Bu depremden günümüze 282 yıl geçmiş. Meslektaşlarım ve ben aynı fayın 250 yada 275 yılda bir 7 ve 7'den büyük deprem yaratacağını istatistiklere dayanarak söylüyoruz. Biga Bayramiç arası için 275 yıl ortalamayı dikkate alırsanız. Beklenen deprem an itibarıyla 7 yıl gecikmiş durumda.

Marmara Denizinde Orta Marmara alanında son günlerde olan depremler yakınında iki adet 50-60 km uzunlukta faylar var. Bunlardan biri 253 yıldır diğeri 265 yıldır 7 ve 7'den büyük deprem yaratmamış. Meslektaşlarımın çoğu Marmara için bu alanda yer alan faylarda 7 ve 7'den büyük deprem yaratma aralığını 250 yıl kabul etmektedir. Bu nedenle yerbilimciler Orta Marmara'da her an 7 büyüklük dolayında deprem olacağını söylüyor.

Son 3 gündür devam eden depremler beklenen büyük deprem değil. Olan depremler bu alanda 250-265 yıldır biriken gerilimi boşaltamadı."

ulusal.com.tr

Etiketler
Doğan PerinçekIstanbul DepremiMarmara

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