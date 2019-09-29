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Denizli'de 3 puan Kasımpaşa'nın 29 Eylül 2019, 09:54

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Rodallega, rakip defanstan aldığı topu orta sahada Sacko ile buluşturdu. Sağ kanattan gelen Sacko'nun kaleye vurduğu topu savunma önledi.

11. dakikada sol kanattan Aissati'nin ceza sahasına yaptığı ortada Rodallega, topu göğsüyle kontrol edip kaleye şut çekti. Top, yandan auta çıktı.

19. dakikada Kasımpaşa'dan Hajradinovic'in kullandığı korner atışı sonrası Yukatel Denizlispor kalesinde oluşan karambolde top ağlarla buluştu. Hakem, golden önce Thiam'ın Sackey'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.

26. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe'nin yerden vuruşunu kaleci Stackhowiak çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

27. dakikada Murawski’nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada topla buluşan Barrow'un pası sonrası kaleye şut çeken Rodallega, kaleci Fatih'i aşamadı.

45+3. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortaladığı topla buluşan Rodallega'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda, Sackey'in kafayla vurduğu topu savunma çıkardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Fatih kornere çeldi. Aissati'nin sol köşeden yaptığı korner atışında topu savunma uzaklaştırdı. 

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Khalili, meşin yuvarlağı boş durumdaki Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in kaleye isabetli şutunda top ağlarla buluştu: 0-1 

75. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Özgür Çek'in vuruşunda top yandan auta gitti. 

80. dakikada Lopes'in sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Estupinan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. 

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 
Etiketler
Yukatel DenizlisporKasımpaşaSüper LigHajradinovic

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