Fatih'te yangın 29 Eylül 2019, 10:27

İstanbul Fatih'te bir evde yangın çıktı. Dumandan dolayı binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Korku dolu anlar yaşadılar, mahsur kaldıkları binadan itfaiye yardımıyla çıkarıldılar.



İstanbul Fatih'te çıkan yangın bina sakinlarini korkuttu.Molla Gürani Mahallesi'de 4 katlı binanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Dumandan dolayı binada mahsur kalan 15 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bazı vatandaşlar da ayakta tedavi edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.





ulusal.com.tr