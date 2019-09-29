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Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem oldu (29 Eylül 2019 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler) 29 Eylül 2019, 11:00

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de deprem saat 10.50'da meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Akdeniz deprem saat 10.50'da meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 4.0, derinliğinin de 108 kilometre olduğu açıklandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü e ise depremin derinliğini 9 kilometre olarak duyurdu.

KAYMAKAMLIKTAN DEPREM AÇIKLAMASI
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. 
Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
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