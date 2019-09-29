Doğu Perinçek: Gül siyaset meydanına çıkmadan önce bu anlaşmayı açıklasın! 29 Eylül 2019, 14:50

Siyaset gündeminde Ak Parti'den ayrılanlar yeni parti adımlarını ne zaman atacak konusu tartışılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'e de katıldığı bir televizyon programında bu konu soruldu. Perinçek siyaset sahnesine yeniden çıkmaya hazırlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, öncelikle eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı gizli anlaşmayı açıklamasını istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.Ak Parti'den ayrılanların ve tasfiye edilen isimlerin yeni parti çalışmalarını ve Abdullah Gül'ün siyasi çıkışlarını değerlendirdi Perinçek.Abdullah Gül'ün 2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmayı gündeme getirdi.Perinçek "Abdullah Gül siyaset meydanına çıkmadan önce Türk Milletine bu anlaşmayı açıklamalı" ifadelerini kullandı.Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresi'nin Meclis'te reddedilmesinin ardından Powell ile yaptığı anlaşmayı, 2003 yılında Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda itiraf etmişti.Anlaşmada Irak'ı işgal eden ve Ortadoğu'yu parçalamak isteyen ABD'ye destek sunuluyordu.Yapılan bu anlaşma yıllardır gündemde olmasına rağmen Abdullah Gül tarafından yalanlanmadı.Abdullah Gül, 1 Mart Tezkeresi'nin Meclis'te reddedilmesinin ardından Powell ile yaptığı anlaşmayı, 2003 yılında Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda itiraf etmişti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği’ne saygılarını iletir ve Dışişleri Bakanı Colin L. Powell ile Ankara’ya 2 Nisan 2003’te gerçekleştirdiği son gezisi sırasında yapılan tartışmalara ve Büyükelçilik’in 31 Mart 2003 tarihli ve 658 numaralı notasına istinaden, Türkiye Hükümeti'nin şu an Irak’ta düzenlenen askeri operasyonlara katılan Amerikan güçlerine yardım etmesi hakkında talep edilen aşağıdaki isteklerin onaylandığını bildirmekten onur duyar:a) İncirlik Hava Üssü’ndeki hastanenin ve Diyarbakır’daki gibi bütün diğer Türk askeri hastanelerinin Irak’ta yaralanan ve buradan tahliye edilen Amerikan askerleri için kullanılmasıb) Kuzey Gözetleme Arama ve Kurtarma Operasyonu (ONW-SAR) kapsamında Türkiye’de olan varlıkların Irak’a yeniden intikalic) Ticari tedarik güzergahı yaratılarak Amerikan güçleri için gerekli lojistik malzemelerin Türkiye’den Irak’a teslimatıA ve b maddelerinde belirtilenlere uygulanacak yöntem Türk Genelkurmayı ile tartışılmalı ve karara varılmalı.C maddesinin uygulanması için gerekli olan prensipler ilişikte yer almaktadır. Bakanlık Büyükelçilik’ten ilişikteki prensiplerin ilgili Amerikalı yetkililerin dikkatine sunmasını ve harfi harfine uymalarının sağlanmasını istemektedir.Büyükelçilik’ten bu notanın ve ilişiktekilerin onaylandığına dair bir nota gelmesinden memnuniyet duyulacaktır.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği’ne en yüksek derin saygılarını iletmektedir.1. Bu tedarik kanalı sadece insani yardım malzemeleri için kullanılmalıdır.2. ABD istenilen malzemelerin (su, bireysel malzemeler, tıbbi malzemeler, barikat kurmak için materyal, döküm petrol, paket petrol) olabildiğince Türkiye’den alınması için gayret göstermelidir. Sadece Türk Genelkurmayı tarafından belirlenen firmalarla satış için iletişime geçilmelidir.3. İthal edilecek malzemelerin onayı için Türk Genelkurmayı’na bildirimde bulunulmalıdır.4. Sadece Türk Genelkurmayı tarafından sağlanan listede bulunan firmalar ya da döküm petrol dağıtım şirketleriyle, satın alınan malzemelerin nakliyesi ya da Türkiye’ye ithal edilmesi için iletişime geçilmelidir.5. Türkiye’de hazır bulunmayan ürünler ithal edilebilir.6. Irak’a ihraç edilmek için Türkiye’den satın alınan ya da Türkiye’ye ithal edilen ürünler Türk ihracat ve gümrük kural ve kontrollerine tabi olmalıdır.7. Irak’a ihraç edilecek bütün malzemeler Habur Sınır Kapısı’nda kontrol edilmelidir. Eğer bu malzemelerden herhangi birinin Irak’a tekrar ihraç edilmesi için Türkiye’ye ithal edilmesi gerekiyorsa, giriş kapısında kontrolü yapılmalıdır.8. Irak’a ihraç edilmesi istenen bütün ürünlerin listeleri iki günden daha az bir süre içinde olmamak üzere onay için Türk Genelkurmayı’na sunulmalıdır.9. Bütün ürünlerin Türk ticari araçlarla taşınması gerektiğinden Türkiye’de var olan güvenlik önlemlerinden başka koruma olmamalıdır.10. Bu yoldan hiçbir askeri silah ya da savaş malzemesi tedarik edilmemelidir.11. Gerekli ihracat prosedürlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye ithal edilen ve Yumurtalık’ta bulunan döküm petrol Irak’a ihraç edilebilir.12. Halen Yumurtalık’ta bulunan döküm petrolün bitmesi üzerine ya da bitmesinden önce Amerikan ihtiyaçlarına göre bu amaçla yeni malzeme getirilemez, bundan dolayı döküm petrol sadece Türk ticari tedarikçilerden edinilmelidir.13. Sürücülerin pasaport prosedürleri dahil olmak üzere bütün ihracat ve gümrük süreçleri iletişime geçilen şirket tarafından yürütülmeli ve tamamlanmalıdır.14. İhraç edilen malzemeleri Irak’ta alacak askeri alıcının bilgileri Türk Genelkurmayı’na temin edilmelidir.15. Irak’a Türkiye’den ihraç edilen malzemeler sadece Amerikalı güçler tarafından kullanılmalıdır.16. Türk araçların ve sürücülerin Irak’ta bulundukları süre içindeki güvenlikleri Amerikan hükümeti tarafından sağlanmalıdır.17. Konvoylara yapılan Amerikan askeri koruması, Türkiye sınırı dışında gerçekleştirilmelidir.