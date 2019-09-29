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Ahmet Yavuz'dan Habertürk kararı: FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece... 29 Eylül 2019, 21:45

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Nagehan Alçı'nın skandal sözleri sonrası HaberTürk’ün yayın davetlerine katılmayacağını duyurdu
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Nagehan Alçı'nın skandal sözleri sonrası HaberTürk’ün yayın davetlerine katılmayacağını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yavuz, "HaberTürk’ün, izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım." dedi.

Yavuz daha sonra yaptığı açıklamada, "Ben sadece “katil devlet” sözüne tepki göstermedim. Kırdığı koz kırkı geçen birinin bu denli himaye görmesine kızdım. FETÖ artığı birini 15 Temmuz programına bile çağırdılar. Yok artık!" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı ne demişti?
Habertürk’te yayınlanan programa katılan Alçı, terörle mücadele konusunda konuşurken Türkiye Cumhuriyeti için ‘katil devlet’ dedi.


ulusal.com.tr

 
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Ahmet Yavuz

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