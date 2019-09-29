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Marmara Denizi’nde deprem (29 Eylül 2019 son depremler) 29 Eylül 2019, 15:08

Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında deprem oldu. 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Yalova sabah saatlerinde 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi.

Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. 

Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı sarsıntılarda panik de yaşanmadı.

Bir deprem de Muğla'da oldu.

AFAD, Marmaris ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. 

ulusal.com.tr
Etiketler
Marmara Denizi

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