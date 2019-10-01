Anasayfa
Kategoriler
YAYIN AKIŞI GÜNDEM YURT DÜNYA SPOR EKONOMİ EMEK MEDYA EĞİTİM-SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR SANAT BİYOGRAFİ MAGAZIN Genel Politika Sağlık
Galeriler
Videolar
Yazarlar
CANLI YAYIN
Künye
İletişim
Kapat
banner1121

MHP'li iki isimden art arda şartlı ceza indirimi açıklaması - SON DAKİKA 1 EKİM 2019 SALI HABERLERİ! Genel af, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik 01 Ekim 2019, 10:14

MHP'li Feti Yıldız, "AK Partinin 1.yargı paketi,”birleşik cephe”nin alternatif 80 maddeden oluşan Adil yargılanma hakkı kanun teklifi,MHP’nin bir yıl önce verdiği “Şartlı ceza indirimi” Konu:suç ,suçlu,adalet,yargı Fransız Av.J.Verges ne demişti;”Her suç,topluma sorulmuş bir sorudur.”Cevabı göreceğiz"; MHP'li Cemal Enginyurt da "MHP, CEZA İNDİRİMİ Kanun teklifini Meclise verdiğin de ilk tepki gösterenler, Meral Akşener'in İpi ve CHP lilerdi. Süreç uzayınca CHP ve İp,Yalandan yere Ceza İndirimi istiyor gibi yaptı. Ak Partili Naci Bostancı, MHP teklifini görüşüyoruz dedi. CHP ve İp ayaklandı,olmaz diye." dedi
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Feti Yıldız, şunları belirtti:

"AK Partinin 1.yargı paketi, 'birleşik cephe'nin alternatif 80 maddeden oluşan adil yargılanma hakkı kanun teklifi, MHP’nin bir yıl önce verdiği 'şartlı ceza indirimi'

Konu: Suç, suçlu, adalet, yargı

Fransız Av. J. Verges ne demişti; 'Her suç,topluma sorulmuş bir sorudur.'

Cevabı göreceğiz."

MHP'li Cemal Enginyurt da şunları ifade etti:

"CEZA İNDİRİMİ konusunda, Ak Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı 'MHP'nin teklifi üzerinde çalışıyoruz' diyor. 

CHP'li Engin Altay ve İP'li Lütfü Türkan, MHP ve Ak Parti ne yapmaya çalışıyor diyerek ortalığı yıktılar.

MHP sözünü tutmadı diye CHP ve İpe oy verenler mutlu musunuz?

MHP, CEZA İNDİRİMİ Kanun teklifini Meclise verdiğin de ilk tepki gösterenler, Meral Akşener'in İpi ve CHP lilerdi.

Süreç uzayınca CHP ve İp,Yalandan yere Ceza İndirimi istiyor gibi yaptı.

Ak Partili Naci Bostancı, MHP teklifini görüşüyoruz dedi. CHP ve İp ayaklandı, olmaz diye."

ulusal.com.tr
 
Etiketler
MhpFeti YıldızCemal Enginyurtşartlı Ceza IndirimiGenel AfDenetimli SerbestlikInfaz Sürelerinde Değişiklik

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Son dakika haberleri! 6 Eylül 2019...
Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...
SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ...
SON DAKİKA 5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
Son dakika 2 Eylül 2019 Pazartesi...
SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ!...
SON DAKİKA 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA...

Çok Yorumlananlar

Nasıl erken emekli olurum? Erken emeklilikten...

Haber Yazılımı | TE Bilişim