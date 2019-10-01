Usta oyuncu Abdi Algül hayatını kaybetti! (Abdi Algül kimdir, kaç yaşında vefat etti) 01 Ekim 2019, 09:57

Çok sayıda filmde rol almış, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Abdi Algül hayatını kaybetti. Algül, Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer edinmişti

Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül, hayatını kaybetti.Ses sanatçısı Onur Akay,ifadelerini kullandı.Kemal Sunal’ın ‘Tokatçı’ filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı’ karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170’e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.Filmleri: Gazino Bülbülü 1985 Çalsın Sazlar 1984 Lodos Zühtü 1984 Fırtına Kemal 1984 Bir Kaç Güzel Gün İçin 1984 Şekerpare 1983 İntikam Benim 1983 Çoban Yıldızı 1983 Yorgun 1983 Tokatçı 1983 Küçük Ağa 1983 Gecenin Sonu 1983 Futboliye 1983 En Büyük Yumruk 1983 Bedel Tamam Sinema Filmi 1983 Şıngırdak Şadiye 1982 Yedi Bela Hüsnü 1982 Yakılacak Kadın 1982 Sen De Mi Leyla 1982 Nasıl İsyan Etmem 1982 Gazap Rüzgarı 1982 İnsanlık Uğruna 1981 Unutulmayanlar 1981 Tövbe 1981 Toprağın Teri 1981 Su 1981 Kara Gurbet 1981 Hor Görme Garibi 1981 Gırgıriye 1981 Deli Kan 1981 Davaro 1981 Gerzek Şaban 1980 Şark Bülbülü 1979 İstanbul 1979 1979 Üç Tatlı Bela/Öldüren Örümcek 1979 Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979 Kanun Gücü 1979 Fırat 1979 Bir Ceza Avukatının Anıları 1979 İyi Aile Çocuğu 1978 İnek Şaban 1978 Tatlı Nigar 1978 Rezil 1978 Kara Murat Devler Savaşıyor 1978 Görünmeyen Düşman 1978 Düzen 1978 Cevriyem 1978 Ayağında Kundura 1978 Aklın Neredeydi 1978 Yangın 1977 Vur Gözünün Üstüne 1977 Sakar Şakir 1977 Nehir 1977 Dila Hanım 1977 Cennetin Çocukları 1977 Baskın 1977 Baraj 1977 Aslan Bacanak 1977 Ana Ocağı 1977 Akrep Yuvası 1977 Adalet 1977 İki Kızgın Adam 1976 Yarınsız Adam 1976 Yalan 1976 Sürgün 1976 Silahlara Veda 1976 Sahte Kabadayı 1976 Nereye Arkadaş 1976 Mağlup Edilemeyenler 1976 Hınç 1976 Gurbetçiler Dönüyor 1976 Deli Şahin 1976 Darbe 1976 Baş Belası 1976 Alev 1976 Üç Ahbap Çavuşlar 1975 Ye Beni Mahmut 1975 Yarınlar Kimin 1975 Yarınlar Bizim-2 1975 Vur Tatlım 1975 Soysuzlar 1975 Randevu 1975 Parayla Değil Sırayla 1975 O'nun Hikayesi 1975 Nereden Çıktı Bu Velet 1975 Macera 1975 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 1975 Fırtına Behçet 1975 Erkeğim Benim 1975 Dadaş Rıfat Geliyor 1975 Cellat 1975 Bekaret Kemeri 1975 Bakireler Çiftliği 1975 Babanın Oğlu1975 Ağrı Dağı Efsanesi 1975 Ateş Böceği 1975 Aklın Durur 1975 Zavallılar 1974 Yankesici 1974 Vur Be Ramazan 1974 Sütçünün Rüyası 1974 Sosyete Behçet 1974 Palavracılar 1974 Köyden İndim Şehire 1974 Kiralık Serseri 1974 Kin 1974 Karateciler İstanbul'da 1974 Gaddar 197 Deli Ferhat 1974 Boşver Arkadaş 1974 Babalık 1974 Ayrı Dünyalar 1974 İnsanlık Ölmedikçe 1973 Çaresizler 1973 Züleyha 1973 Toprak Ana 1973 Pir Sultan Abdal 1973 Kuşçu 1973 Kara Toprak 1973 Kaderim Kanla Yazıldı 1973 Hazreti Ömer'in Adaleti 1973 Hazreti Yusuf 1973 Gönülden Yaralılar 1973 Gurbetçiler 1973 Duvak 1973 Dikiz Aynası 1973 Arap Abdo 1973 Acı Hayat 1973 Örümcek 1972 Yılmayan Şeytan 1972 Vahşi Bir Kız Sevdim 1972 Elveda Meyhaneci 1972 Elif İle Seydo 1972 Aşkların En Güzeli 1972 Baba 1971